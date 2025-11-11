Ένας «ιερέας» με... αμαρτωλό παρελθόν: Όταν ο ρασοφόρος έπαιζε ξύλο σε τηλεοπτικά πάνελ

Τηλεοπτική προσωπικότητα που... έπαιζε ξύλο σε πάνελ ήταν στις αρχές του 2000 ο «ιερέας» που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών.

Ως τηλεοπτική προσωπικότητα σε εκπομπές στις αρχές του 2000 είχε πρωτοεμφανιστεί στο κοινό ο φερόμενος ιερέας που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών.

Σε αποσπάσματα εκπομπής που μετέδωσε η εκπομπή «Live News» του Mega, ο ιερέας διακρίνεται με εντελώς διαφορετικό λουκ να παίζει... ξύλο και να χειροδικεί σε βάρος γυναίκας, πετώντας μάλιστα νερό, σπάζοντας ποτήρια και φωνάζoντας σε ζωντανή μετάδοση.

