Ένας «ιερέας» με... αμαρτωλό παρελθόν: Όταν ο ρασοφόρος έπαιζε ξύλο σε τηλεοπτικά πάνελ

Επιμέλεια: Newsroom
Ένας «ιερέας» με... αμαρτωλό παρελθόν: Όταν ο ρασοφόρος έπαιζε ξύλο σε τηλεοπτικά πάνελ

bet365

Τηλεοπτική προσωπικότητα που... έπαιζε ξύλο σε πάνελ ήταν στις αρχές του 2000 ο «ιερέας» που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών.

Ως τηλεοπτική προσωπικότητα σε εκπομπές στις αρχές του 2000 είχε πρωτοεμφανιστεί στο κοινό ο φερόμενος ιερέας που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών.

Σε αποσπάσματα εκπομπής που μετέδωσε η εκπομπή «Live News» του Mega, ο ιερέας διακρίνεται με εντελώς διαφορετικό λουκ να παίζει... ξύλο και να χειροδικεί σε βάρος γυναίκας, πετώντας μάλιστα νερό, σπάζοντας ποτήρια και φωνάζoντας σε ζωντανή μετάδοση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr

Φόρτωση BOLM...
 