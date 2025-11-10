Ο άνδρας που γεννήθηκε με ανδρικά και γυναικεία γεννητικά όργανα και το έμαθε στα... 50 του

Για δεκαετίες, ο Αυστραλός Ρομπ Γουίλσον ήξερε μόνο ότι «ήταν διαφορετικός». Μόνο στα 50 του έμαθε ότι είχε γεννηθεί με ανδρικά και γυναικεία γεννητικά όργανα, σε μια ιστορία που συγκλονίζει και δείχνει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη σιωπή.

Ένας Αυστραλός, ο Ρομπ Γουίλσον, έζησε πέντε ολόκληρες δεκαετίες χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια για το σώμα του. Πως είχε, δηλαδή, γεννηθεί με ανδρικά και γυναικεία γεννητικά όργανα.

Όταν ήρθε στον κόσμο, η μητέρα του δεν ήθελε να τον πάρει σπίτι, καθώς είχε γεννηθεί με πέος και κόλπο. Μόλις τρεις μέρες μετά τη γέννησή του, οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου, όπως ο ίδιος λέει, «απλώς ράψανε τον κόλπο μου και έβαλαν έξι ράμματα».

Η μητέρα του, καθολική και συντηρητική, του είχε πει: «Δεν ξέρω πώς μού έδωσε ο Θεός ένα παιδί σαν εσένα». Ακόμα και τα αδέλφια του είχαν παρατηρήσει ότι «ήταν μισός σαν τα αγόρια και μισός σαν την αδελφή τους».

Από τα οκτώ του χρόνια, ο Ρομπ άρχισε να παίρνει χάπια τεστοστερόνης, κάτι που τού προκάλεσε σοβαρά προβλήματα υγείας. Παρ’ όλα αυτά, δεν είχε ποτέ μάθει την πλήρη αλήθεια. Μέχρι που, στα πενήντα του, μια ετοιμοθάνατη θεία του τον κάλεσε για να του αποκαλύψει ένα μυστικό:

Είχε μια σπάνια χρωμοσωμική πάθηση, γνωστή ως «σύνδρομο XXXY». Τότε συνειδητοποίησε ότι οι τακτικοί πόνοι που ένιωθε δεν ήταν τίποτα άλλο παρά… περίοδοι, και πως το σώμα του απορροφούσε το αίμα, αυξάνοντας επικίνδυνα τα επίπεδα σιδήρου.

Οι γιατροί τού είπαν τελικά πως, βιολογικά, ήταν περισσότερο γυναίκα παρά άνδρας. Έκτοτε, ο Ρομπ ταξιδεύει τακτικά στην Ουκρανία για μια ειδική θεραπεία με ορμονικούς αναστολείς, απαγορευμένη στην Αυστραλία. Σήμερα, μιλάει ανοιχτά για την ιστορία του, ελπίζοντας πως «ο επόμενος άνθρωπος που θα γεννηθεί έτσι θα έχει καλύτερη τύχη».