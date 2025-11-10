Το μεγάλο στοίχημα της Κίμπερλι, η δημοσιογράφος που μίλησε με Σαμαρά και το ώριμο μάρκετινγκ Τσίπρα

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τις δύο γραμμές σχετικά με το κόμμα Σαμαρά και το μεγάλο στοίχημα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Όπως μου έλεγε ένας σταθερός συνομιλητής του Αντώνη Σαμαρά, θα πρέπει κανείς να διαβάσει προσεκτικά όλες τις τοποθετήσεις του και να μην σταθεί μόνο στο αν θα κάνει κόμμα ή όχι. Ο κ. Σαμαράς πρακτικά αποδόμησε όλη την πολιτική του πρωθυπουργού και αντιπαρέβαλλε εναλλακτικές θέσεις.

Μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα με απαξιωτικά λόγια και ουσιαστικά προέβαλλε εαυτόν ως πρωθυπουργική φιγούρα. Με ό,τι αυτό συνεπέγεται.

