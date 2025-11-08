Βρήκαμε 8 κουλές ιστορίες που μοσχοβολούν... Νεοελλάδα!

Nήμα στο Reddit βρήκε τα πιο ελληνικά πράγματα που έχουν συμβεί.

Το έχουμε ξαναπει, η σειρά «Ρετιρέ» δεν είναι μυθοπλασία, είναι ντοκιμαντέρ, είναι καταγραφή του ελληνικού μικρόκοσμου μας, με τους δημοσίους υπαλλήλους να κάνουν ό,τι θέλουν και με το που λήγει το ωράριο τους να εξαφανίζονται, με τους οδηγούς ταξί να προσθέτουν σουρεαλισμό στους δρόμους, με το πάρκινγκ να παραλύει τα νεύρα όλων μας, ακόμα και με τις δημόσιες τουαλέτες (!) να συμβαίνουν πράγματα ανείπωτα, που κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί. Σχετικό νήμα στο Reddit κατέγραψε ένα σωρό περιστατικά ελληνικής παράνοιας. Καταγράφουμε μερικά από αυτά.

Κεφάλαιο: Κολωνάκια

«Ο Δήμος Χαλανδρίου έκανε επέκτασή τον ποδηλατοδρόμου σε κεντρικό δρόμο αφαιρώντας αντίστοιχο κομμάτι από τον ασφαλτόδρομο βάζοντάς διαχωριστικά κολωνάκια , αμέσως πήγαν και παρκάρανε ανάμεσά στα κολωνάκια,« (@oro_sam)

Οδηγοί ταξί, αυτοί οι καθηγητές πανεπιστημίου του δρόμου - υπερήρωες

«Έχω μπει σε ταξί και ο ταρίφας είχε στο ένα χέρι αναμμένο τσιγάρο και καφέ αραγμένο στο παράθυρο, στο άλλο χέρι είχε το κινητό στο αυτί και μιλούσε και οδηγούσε με τα γόνατα. Αυτό πάει να πει multitasking». (@TheGreekMan2000)

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr