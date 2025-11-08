H Ντακότα Τζόνσον πρωταγωνιστεί στην πρώτη της καμπάνια για τον οίκο Valentino: Mια ποιητική εξερεύνηση της οικειότητας

Ένας νυχτερινός «διαλογισμός» πάνω στην ευαλωτότητα και την ανθρώπινη σύνδεση.

Η Ντακότα Τζόνσον ορίστηκε νέα παγκόσμια πρέσβειρα του οίκου Valentino και, στην πρώτη της καμπάνια για τον οίκο ακολούθησε τις οδηγίες του καλλιτεχνικού διευθυντή Αλεσάντρο Μικέλε, με το αποτέλεσμα να είναι μια ποιητική εξερεύνηση της οικειότητας και της ήσυχης ομορφιάς.

Η καμπάνια φέρει τον τίτλο «Nocturno» και στην ίδια λογική με τη συλλογή Resort 2026, η Ντακότα Τζόνσον εμφανίζεται σε ένα ονειρικό σκηνικό ξενοδοχείου με τις φωτογραφίες να αποτυπώνουν σκηνές τρυφερής μοναξιάς.

