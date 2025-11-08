Μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών πίσω από το μακελειό στα Βορίζια: Εύρημα για τη βόμβα σε σπηλιά, μέλους της οικογένειας Καργάκη

Ο άνδρας με το παρατσούκλι «Κουνέλος» φέρεται ότι είναι ο κουμανταδόρος της οικογένειας των Καργάκηδων.

Μία μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών, μία βόμβα σε σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και επτά πυροβολισμοί στα σπίτια των Καργάκηδων οδήγησαν στο μακελειό του περασμένου Σαββάτου στα Βορίζια.

Οι Αρχές, βρίσκονται κοντά στην εξιχνίαση της πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού που «άναψε» το φυτίλι του φονικού ενώ την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» σαρώνουν όλα τα κινητά που βρίσκονταν τη νύχτα της έκρηξης γύρω από το σπίτι των Φραγκιαδακήδων.

