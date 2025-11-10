Παγκόσμια ημέρα μήλου: 12+1 fun facts για το αγαπημένο μας φρούτο που μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό

Και το πιο διασκεδαστικό quiz: Εσύ τι θα απαντούσες;

Μήλο: Το απόλυτο σνακ αλλά και το top πασπαρτού συστατικό, που ταιριάζει σε όποια healthy γλυκιά συνταγή κι αν βάλουμε στο μυαλό μας. Από μηλόπιτα και λαχταριστά muffin, μέχρι μπάρες δημητριακών και power bowls, το κατακόκκινο φρούτο δίνει στις συνταγές μας αφενός υπέροχη γεύση και αφετέρου αδιανόητη θρεπτική αξία.

Όμως αλήθεια, τι γνωρίζουμε για το μήλο; Υπάρχουν πολλές must-know πληροφορίες που μας διαφεύγουν, ακόμα και αν τρώμε μήλα από τα πρώτα χρόνια της παιδικής μας ηλικίας.

Σαν άλλοι Αδάμ και Εύα, οι δημοσιογράφοι του JennyGr και του GazzettaGr, Μπαρμπιλένα Τριανταφύλλου και Κωνσταντίνος Κωλαΐτης, υπέπεσαν στο αμάρτημα να νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Και αμφότεροι έπεσαν έξω σε ερωτήματα που τους φαίνονταν κυριολεκτικά παιχνιδάκι.

Πού καλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά τα μήλα; Σε τί οφείλουν την μοναδική τους τραγανότητά; Με ποιες τροφές θα τα συνδυάσουμε για την καλύτερη δυνατή απορρόφηση των θρεπτικών τους συστατικών; Θα τα μάθουμε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα με τον πιο fun τρόπο!

1. Το Πήλιο παράγει τα καλύτερα μήλα

Ναι, καλά άκουσες: Το Πήλιο είναι ο απόλυτος προορισμός για μήλα, χάρη στο ιδανικό του κλίμα που δίνει τραγανές, ζουμερές και πεντανόστιμες ποικιλίες.

Για αυτό και τα ZAGORIN, που κατάγονται από την πανέμορφη Ζαγορά Πηλίου, θεωρούνται ιδανικά για πίτες, τάρτες -την αδυναμία της Μπαρμπιλένας- χυμούς ή απλά για να τα φάμε κατευθείαν με το που πέσουν από το δέντρο, όπως αρέσει στον Κωνσταντίνο!

2. Το μήλο είναι η πρώτη στερεά τροφή που τρώνε τα μωρά

Ίσως δεν το θυμόμαστε, γιατί τα βρεφικά μας χρόνια έχουν παρέλθει χρόνια τώρα. Όμως οι παιδίατροι συνιστούν η πρώτη στερεά τροφή που θα δώσουμε στο μωράκι μας να είναι τα μήλα. Και το λένε αυτό επειδή τα μήλα είναι ελαφριά για το στομάχι και την ίδια στιγμή εύπεπτα, γλυκά και γεμάτα βιταμίνες.

3. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μήλων στον κόσμο

Ναι, η Κίνα έρχεται και εδώ πρώτη και μάλιστα, παράγει περισσότερα μήλα απ’ ό,τι όλος ο υπόλοιπος πλανήτης μαζί!

4. Ένα μήλο έχει μόλις 80 θερμίδες

Αρκετές για να σε χορτάσει χωρίς τύψεις και να αποτελέσει ιδανικό σνακ για ενέργεια, πριν ή μετά την προπόνηση ή απλώς για να ικανοποιήσει τη λιγούρα σου για γλυκό. Οπότε take a bite και μην το σκέφτεσαι καν.

5. Αν αφήσεις ένα κομμένο μήλο χωρίς να το σκεπάσεις με κάτι… θα σου μαυρίσει

Δυστυχώς ναι: Όταν κόβεις ένα μήλο και το αφήνεις στον αέρα, μαυρίζει! Πρόκειται για ένα φαινόμενο που επιστημονικά είναι γνωστό με τον όρο «οξείδωση». Στα καλά νέα, η γεύση του μήλου παραμένει εξίσου υπέροχη. Και μπορείς να αποτρέψεις το φαινόμενο ρίχνοντας στο μήλο σου μια σταγόνα λεμόνι.

6. «An apple a day keeps the doctor away»: Πώς προέκυψε πάλι αυτό

Η φράση «An apple a day keeps the doctor away» προέρχεται από την Ουαλία του 1860 και βασιζόταν στην ιδέα ότι τα μήλα, γεμάτα βιταμίνες και φυτικές ίνες, συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας και μειώνουν τις επισκέψεις στους γιατρούς. Αργότερα η φράση έγινε δημοφιλής παγκοσμίως, ως σύντομο και πασπαρτού health motto. Εντάξει είναι κάπως υπερβολική αλλά θα έτρωγες μήλο ούτως ή άλλως. Μην το κάνουμε θέμα.

7. Το μήλο έδωσε έμπνευση στη βαρύτητα του Νεύτωνα

Ο θρύλος λέει ότι όταν ένα μήλο έπεσε στο κεφάλι του Νεύτωνα, εκείνος ως εκ θαύματος εμπνεύστηκε τη θεωρία της βαρύτητας. Μακάρι την επόμενη φορά που θα μας πέσει κάτι στο κεφάλι να σκαρφιστούμε και εμείς μια θεωρία αντίστοιχης σημασίας. Ή τουλάχιστον κάτι παραπλήσιο.

8. Τρώμε τη σάρκα και τον φλοιό - Όλα ή τίποτα

Στο μήλο, αφού το πλύνουμε πολύ-πολύ καλά, τρώμε τη σάρκα αλλά και τη φλούδα, γιατί εκεί κρύβονται οι περισσότερες θρεπτικές ουσίες και η τραγανή γεύση.

9. Τα μήλα είναι κόκκινα ή πράσινα - Αν τα βλέπεις μπλε τσέκαρέ το ή συζήτησέ το με τον γιατρό σου

Τα μήλα είναι κυρίως κόκκινα ή πράσινα λόγω των φυσικών χρωστικών τους: Η ανθοκυανίνη δίνει στο φρούτο το κόκκινο και η χλωροφύλλη το πράσινο χρώμα αντίστοιχα, ενώ η ποικιλία και η ωρίμανση των μήλων καθορίζουν την ένταση του χρώματος.

10. Το αχλάδι είναι «ξάδελφος» του μήλου

Μήλο και αχλάδι ανήκουν και τα δύο στην ίδια οικογένεια φρούτων, την οικογένεια Rosaceae και συγκεκριμένα, στο γένος Malus. Για αυτό και έχουν εξίσου ζουμερή σάρκα και γλυκιά γεύση.

11. Γιατί τα μήλα είναι τόσο τραγανά;

Η τραγανότητα του μήλου οφείλεται στην πηκτίνη, μια φυτική ίνα που περιέχουν τα μήλα. Η πηκτίνη δίνει δομή στα κύτταρα του φρούτου, κρατώντας τα μήλα σφιχτά και ελαστικά και είναι ο λόγος πίσω από το υπέροχο «κρακ» που ακούμε όταν τρώμε το μηλαράκι μας. Βέβαια «κρακ» ακούμε και όταν απαντάμε λάθος στο quiz του Gazzetta x Jenny. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

12. Η αγαπημένη εποχή του μήλου είναι το Φθινόπωρο, για αυτό και γιορτάζει 10 Νοεμβρίου

Η εποχή των μήλων στην Ελλάδα είναι το φθινόπωρο! Οι δροσερές νύχτες και οι ζεστές μέρες κάνουν τα μήλα πιο τραγανά και γλυκά.

13. Γιατί στις αμερικανικές ταινίες οι μαθητές δίνουν μήλο στον δάσκαλο

Στις αμερικανικές ταινίες βλέπουμε συχνά τους μαθητές να δίνουν μήλο στον δάσκαλο. Πρόκειται για μια παράδοση αγάπης και εκτίμησης, που δείχνει πόσο απλό και προσιτό είναι να γλυκάνεις κάποιον που σέβεσαι, ακόμα κι αν δεν έχεις τεράστια αγοραστική δύναμη, αφού είσαι ακόμη παιδί. Αρκεί να θέλεις να φερθείς ευγενικά και τα χρήματα έρχονται σε εντελώς δεύτερη μοίρα.