Με δύο κάμερες στο πίσω μέρος θα έρθει το iPhone Air 2

Το iPhone Air 2 θα έρθει με δύο κάμερες στο πίσω τμήμα του.

Η νεότερη φήμη για τον διάδοχο του iPhone Air προβλέπει την κυκλοφορία του νέου μοντέλου μέσα στο επόμενο έτος, το οποίο αναμένεται να ακολουθήσει μια «κανονική φάση ανανέωσης» με τον ίδιο λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό που χαρακτηρίζει τη σειρά Air.

Το νέο iPhone Air θα διαθέτει οθόνη 6,5 ιντσών Super Retina XDR με τεχνολογία Face ID για αναγνώριση προσώπου, όμως η πιο σημαντική αναβάθμιση αφορά το σύστημα κάμερας στο πίσω μέρος του.

Ενώ το τρέχον μοντέλο έχει μόνο μία κάμερα αν και με διαφημιστική προβολή ως «πολλαπλές κάμερες σε μία», ο διάδοχος του Air αναμένεται να εισάγει μια δεύτερη κάμερα υπερευρείας (ultrawide) με ανάλυση 48MP, η οποία θα ενωθεί με την κύρια κάμερα των 48MP.

Αυτή η δεύτερη κάμερα ultrawide επιτρέπει λήψεις σε ευρύτερη γωνία, κάτι που απουσίαζε μέχρι τώρα, ενώ το υπάρχον μοντέλο επιτρέπει μόνο ψηφιακή μεγέθυνση (2x telephoto mode) μέσω περικοπής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους νέους διαρροές, οι κάμερες θα τοποθετηθούν οριζόντια αντί για κάθετα όπως συμβαίνει στο iPhone 17, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά αν η δεύτερη γενιά του Air θα μπορεί να καταγράφει και χωρικά βίντεο (spatial videos), μια λειτουργία για την οποία η Apple προτίμησε κάθετη τοποθέτηση στις βασικές εκδόσεις iPhone.