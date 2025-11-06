«Ήταν σαν 2 κουτάκια αναψυκτικού το ένα πάνω στο άλλο»: Μοντέλο χώρισε σταρ του NFL επειδή ήταν πολύ προικισμένος

Η πρώην σύζυγος του αστέρα του NFL, Matt Kalil αποκάλυψε μια λεπτομέρεια που έπαιξε καθοριστικό λόγο για τον τερματισμό του γάμου τους.

Μια... πιπεράτη λεπτομέρεια αποκάλυψε το μοντέλο Haley Baylee μιλώντας για τον λόγο που πήρε διαζύγιο με τον πρώην σύζυγό της και αστέρα του NFL, Matt Kalil. Το πρώην ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2015, σε μια τελετή στη Χαβάη και έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν.

Ωστόσο, το 2022 το μοντέλο και influencer υπέβαλε αίτηση διαζυγίου ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπιζε μια σειρά από προβλήματα υγείας, όπως ενδομητρίωση, κύστεις στις ωοθήκες και ουρηθρίτιδα. Στο μεταξύ, ο Matt παντρεύτηκε την Keilani Asmus στο Λας Βέγκας τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, πριν το ζευγάρι υποδεχτεί το πρώτο του παιδί τον Αύγουστο.

Ο απίθανος λόγος του διαζυγίου

Την περίοδο του χωρισμού, η Haley επικαλέστηκε «αδιαπραγμάτευτες διαφορές», σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που είδε το TMZ, ωστόσο πρόσφατα υπαινίχθηκε ότι ίσως υπήρχε ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Η 33χρονη σταρ των social media φάνηκε να υπαινίσσεται ποιο ήταν το κύριο αίτιο του χωρισμού τους, κατά τη διάρκεια ενός livestream στο Twitch με τον Marlon Garcia.

Κατά τη διάρκεια του stream, η Haley άφησε να εννοηθεί ότι το μεγάλο πρόβλημα που ήταν το υπερβολικά μεγάλο μέγεθος του μορίου του Matt, καθώς η σεξουαλική επαφή με τον αθλητή ύψους 1,98 μέτρων, ήταν επώδυνη εμπειρία. Ο παρουσιαστής έμεινε άφωνος με την αποκάλυψη, με την Haley να λέει ότι «ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας» πίσω από το διαζύγιό τους. «Ξέρεις τι εννοώ;» είπε. «Ολόκληρος ο γάμος μας».

Και συνέχισε: «Όχι, είναι αλήθεια. Προσπάθησα τα πάντα. Δεν λέω ψέματα. Φαίνεται κάπως αστείο. Η ζωή μου είναι σαν κωμωδία και γράφεται από μόνη της. Είναι στο 0,01% του πληθυσμού. Δοκιμάσαμε τα πάντα, αλλά ήταν αδύνατο. Εκτός αν, ξέρεις, ότι πρόκειται να είσαι συνέχεια στα δάκρυα».

«Ήταν σαν δύο κουτάκια Coca-Cola το ένα πάνω στο άλλο»

Ο σοκαρισμένος streamer είπε ότι ήταν μια από τις «τρελότερες ιστορίες» που έχει ακούσει ποτέ, με την Haley να περιγράφει το μέγεθός του πρώην συζύγους με περισσότερες λεπτομέρειες. «Ήταν σαν δύο κουτάκια Coca-Cola το ένα πάνω στο άλλο, ίσως και τρίτο». Η Haley τόνισε ότι ο χωρισμός επήλθε όσο πιο φιλικά γινόταν, δηλώνοντας ότι είναι και οι δύο «πολύ ήρεμοι άνθρωποι».

Η πρώην διαγωνιζόμενη του Sports Illustrated Swim Search και Miss Minnesota πρόσθεσε ότι ο Καλιφορνέζος σταρ του NFL ήταν «πολύ καλός άνθρωπος» που την ενέπνευσε να γίνει καλύτερη. Γνωρίστηκαν το 2012, όταν ο Matt αποκτήθηκε από τους Minnesota Vikings και τρία χρόνια αργότερα επισημοποίησαν τη σχέση τους.

