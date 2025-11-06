Πώς να γυμνάζεσαι με ασφάλεια εάν έχεις διαβήτη τύπου 1

Η διαχείριση του σακχάρου στο αίμα σας δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραλείπετε την αγαπημένη σας προπόνηση. Αυτές οι συμβουλές μπορούν να την κάνουν ασφαλέστερη.

Η άσκηση κάνει καλό σε όλους, αλλά είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για άτομα με διαβήτη τύπου 1 (ΣΔΤ1). Η γυμναστική μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το σάκχαρο στο αίμα σας και το άγχος σας — αν ξέρετε τι κάνετε.

Η άσκηση με διαβήτη τύπου 1 συνοδεύεται από προκλήσεις που σχετίζονται με τη διατήρηση της εμβέλειας του σακχάρου στο αίμα σας. Μερικές φορές η κίνηση μπορεί να μειώσει το σάκχαρό σας, ενώ άλλες φορές μπορεί να το αυξήσει. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι κίνδυνοι κάνουν ορισμένα άτομα με ΣΔΤ1 να αποφεύγουν εντελώς την άσκηση.

Γιατί η αλήθεια είναι πως μπορεί να νιώσετε περίεργα αν γυμνάζεστε και το σάκχαρό σας πέσει ή αν αμέσως δεν αισθάνεστε καλά μετά την προπόνηση επειδή το σάκχαρό σας είναι τόσο υψηλό. Αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για ένα άτομο που ζει με διαβήτη να είναι δραστήριο. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διατηρήσετε το σάκχαρό σας στο αίμα σε καλά επίπεδα ενώ ασκείστε.

