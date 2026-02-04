Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και χαλάζι από σήμερα το βράδυ: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 9 μποφόρ φέρνει η νέα επιδείνωση του καιρού σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση του καιρού, η οποία ξεκινά από το βράδυ της Τετάρτης και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Παρασκευή.

Το έκτακτο δελτίο κάνει λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για πολύ ισχυρούς ανέμους που κατά τόπους θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ.

