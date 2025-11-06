Η τέχνη του να αντιμετωπίζεις έναν ναρκισσιστή: 9 συμπεριφορές που τον προδίδουν αμέσως

Ο ναρκισσιστής έχει μάθει να κρύβεται πίσω από λέξεις, εκφράσεις και κινήσεις, που θολώνουν - άλλοτε για πολύ και άλλοτε για λίγο - την πραγματική ταυτότητά του.

Αν ρίξεις μια ματιά γύρω σου, σίγουρα θα πέσεις πάνω σε κάποιον ναρκισσιστή. Όχι, δεν είναι η εμφάνιση, που τον προδίδει, αλλά η στάση, η συμπεριφορά και, το σημαντικότερο, οι λέξεις του. Η επικοινωνία με έναν ναρκισσιστή μπορεί να σε εξαντλήσει. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τον εαυτό του σε σχέση με τους ανθρώπους γύρω του, είναι δύσκολο να ερμηνευθεί.

Από την έλλειψη ενσυναίσθησης μέχρι τον εγωκεντρισμό και την υπερβολική αυτοπεποίθηση, αυτή η συναναστροφή μπορεί να αποβεί «μοιραία» για την ψυχική υγεία σου. Δεν γίνεται να αντιμετωπίσεις έναν ναρκισσιστή, αν δεν είσαι προετοιμασμένος. Η οργανωμένη σκέψη του, η πίστη στις απόψεις του και η τάση του να καμαρώνει συνεχώς για τον εαυτό σου, δεν μπαίνουν σε όρια και καλούπια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr