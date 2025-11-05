Ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ και η κόρη της Σίντι Κρόφορντ θα δουλέψουν μαζί, 30 χρόνια μετά το διαζύγιο των γονιών τους

Ο Χόμερ Γκιρ και η Κάια Γκέρμπερ ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη νέα σειρά του Ράιν Μέρφι, “The Shards”.

Η ζωή είναι γεμάτη κύκλους και ποτέ δεν είσαι σε θέση να γνωρίζεις πού θα βρεθείς στο μέλλον. Για παράδειγμα, όταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Σίντι Κρόφορντ έπαιρναν διαζύγιο το μακρινό 1995, δεν φαντάζονταν ποτέ ότι τα παιδιά τους από τους επόμενους γάμους τους - με την ηθοποιό Κάρι Λόουελ και τον επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ αντίστοιχα - θα έπαιζαν μαζί σε σειρά. Ναι, εντάξει, η ζωή μπορεί να ξεπεράσει και την ίδια τη φαντασία. Ιδού η απόδειξη.

Ο 25χρονος Χόμερ Γκιρ, λοιπόν, και η 24χρονη Κάια Γκέρμπερ απαθανατίστηκαν μαζί στο πλατό γυρισμάτων της καινούργιας σειράς του Ράιν Μέρφι “The Shards” και όλος ο πλανήτης θυμήθηκε το love story των γονιών τους. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Σίντι Κρόφορντ γνωρίστηκαν το 1988 σε ένα μπάρμπεκιου που είχε διοργανώσει ο γνωστός φωτογράφος Χερμπ Ριτς. Από την πρώτη στιγμή, η χημεία μεταξύ τους ήταν έντονη, και δεν άργησαν να έρθουν τα πρώτα ραντεβού.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr