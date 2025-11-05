Η «Ηλιαχτίδα»: Το καΐκι που έγινε καμβάς καλοκαιρινών αναμνήσεων από το Ούζο Πλωμαρίου

Το κοινωνικό πρόγραμμα του Ούζου Πλωμαρίου απέκτησε φέτος έναν ιδιαίτερο πρωταγωνιστή: την «Ηλιαχτίδα», ένα παραδοσιακό ξύλινο καΐκι που σώθηκε από τη φθορά του χρόνου και ανακατασκευάστηκε με μεράκι.

H Ηλιαχτίδα όμως δεν ανακατασκευάστηκε μόνο με εργαλεία και ξύλο, αλλά και με την πολύτιμη συμμετοχή του κόσμου: Επισκέπτες του αποστακτηρίου και χρήστες των social media μοιράστηκαν τις αγαπημένες τους καλοκαιρινές αναμνήσεις — στιγμές γεμάτες ήλιο, αλμύρα και ανεμελιά. Άλλοι τις κατέθεσαν στην ειδική κάλπη στον χώρο του αποστακτηρίου, άλλοι τις έστειλαν ψηφιακά. Οι αναμνήσεις αυτές αποτέλεσαν έμπνευση για τοn εικαστικό στολισμό του καϊκιού. Εικόνες, λέξεις και συναισθήματα μετατράπηκαν σε χρώματα και σχέδια που «αγκάλιασαν» το σκαρί της "Ηλιαχτίδας". Λέξεις όπως «βουτιές», «ηλιοβασιλέματα», «Εβίβα» απέκτησαν τη δική τους θέση πάνω στο ξύλο — σαν χαραγμένα ίχνη καλοκαιριού. Έτσι, το καΐκι έγινε ένας ζωντανός καμβάς καλοκαιρινών αναμνήσεων και συλλογικής δημιουργίας.

Τη ζωγραφική επιμέλεια ανέλαβε ο Δημήτρης Καλατζάκης, εικαστικός, εικονογράφος και εκπαιδευτικός τέχνης (χώρος Artlab), απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, με πολυετή εμπειρία στη ζωγραφική, τη γραφιστική και τη διακόσμηση χώρων, που δραστηριοποιείται στη Λέσβο. Με βαθιά σύνδεση με τον τόπο και την παράδοση, αποτύπωσε με ευαισθησία τις μνήμες των συμμετεχόντων πάνω στο ξύλινο σκαρί της «Ηλιαχτίδας».

Η «Ηλιαχτίδα» είναι παραδοσιακό ξύλινο καΐκι τύπου «μπατέλο», κατασκευασμένο το 1972 και εντοπίστηκε παραμελημένο και με σημαντικές φθορές στη Σκάλα Λουτρών της Λέσβου. Η ανακατασκευή του πραγματοποιήθηκε με φροντίδα και δεξιοτεχνία, στο τοπικό καρνάγιο στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Ούζου Πλωμαρίου και με την ολοκλήρωσή της, η «Ηλιαχτίδα» «υιοθετήθηκε» από την Ποτοποιία, όπου και εκτίθεται μόνιμα στον χώρο του μουσείου «Ο Κόσμος του Ούζου», ως ένα ζωντανό στοιχείο ναυτικής κληρονομιάς, ανοιχτό στο κοινό.

Η «Ηλιαχτίδα» ανήκει πια σε όλους μας — ένα καΐκι που γεννήθηκε ξανά μέσα από τις μνήμες, τις εικόνες και την αγάπη όλων. Γιατί η παράδοση δεν μένει στο παρελθόν· μεταφέρεται στο σήμερα με το βλέμμα στο αύριο.





