Νότια Κορέα: Η χώρα όπου μπορείς να κερδίσεις κάνοντας… απολύτως τίποτα

Πόση ώρα μπορείς να αντέξεις χωρίς να κάνεις τίποτα; Στη Νότια Κορέα το έχουν κάνει… άθλημα.

Το πρωτάθλημα του «τίποτα» συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο κόσμο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, σε μία… γιορτή της ακινησίας.

Συγκεκριμένα, το Space Out Competition συγκεντρώνει εκατοντάδες ανθρώπους σε μία ανοιχτή πλατεία και τούς ζητά για 90 λεπτά να κάνουν ένα πράγμα: Απολύτως τίποτα.

Οι συμμετέχοντες κάθονται σε στρώματα γυμναστικής μέσα σε οριοθετημένο χώρο και φορούν αισθητήρες καρδιακών παλμών. Για όλη τη διάρκεια πρέπει να μείνουν ξύπνιοι, σιωπηλοί, χωρίς κινητά / βιβλία και κάνοντας ελάχιστες κινήσεις.

