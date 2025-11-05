Κάποιος εγκατέστησε το θρυλικό videogame DOOM σε… δορυφόρο της Γης! (vid)

Κι όμως, το DOOM «τρέχει» σε δορυφόρο

Ένας προγραμματιστής από την Ισλανδία κατάφερε κάτι εντυπωσιακό και πρωτοφανές: να "τρέξει" το θρυλικό βιντεοπαιχνίδι DOOM, το οποίο κυκλοφόρησε το 1993, σε έναν δορυφόρο σε τροχιά γύρω από τη Γη. Δεν πρόκειται για αστείο ή απλή επίδειξη, αλλά για μια σημαντική επίδειξη των δυνατοτήτων της διαστημικής τεχνολογίας και του πειραματικού λογισμικού. Ο Ólafur Waage, ο Ισλανδός προγραμματιστής, συνεργάστηκε με μηχανικούς της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και κατάφερε να μεταφέρει το κλασικό shooter παιχνίδι στην υπολογιστική πλατφόρμα του OPS-SAT, ενός δορυφόρου-εργαστηρίου της ESA σχεδιασμένου για καινοτόμες δοκιμές. Αυτός ο δορυφόρος φημίζεται για τον υπολογιστή πτήσης του, που είναι δέκα φορές πιο ισχυρός από οποιονδήποτε άλλο σύγχρονο δορυφόρο της ESA, παρέχοντας την υποδομή για τέτοιες μη συνηθισμένες εφαρμογές.

Η υλοποίηση ωστόσο συνάντησε σημαντικές τεχνικές προκλήσεις. Η πιο χαρακτηριστική είναι ότι ο δορυφόρος δεν διαθέτει οθόνη ούτε κάρτα γραφικών, που θα επέτρεπαν να εμφανιστεί το παιχνίδι όπως στους κλασικούς υπολογιστές ή κονσόλες. Για να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, η ομάδα μετέτρεψε την on-board κάμερα του δορυφόρου ώστε να αποτυπώνει στιγμιότυπα (screenshots) του παιχνιδιού τη συγκεκριμένη στιγμή που παίζεται, και να τα στέλνει στη Γη. Μάλιστα, το σύστημα μετέτρεπε τις εικόνες σε περιορισμένο χρωματικό φάσμα που θυμίζει την παλέτα χρωμάτων της αρχικής εκδοχής του DOOM, δημιουργώντας ένα νοσταλγικό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η ομάδα κατάφερε να αντικαταστήσει τον ουρανό του παιχνιδιού με ζωντανά στιγμιότυπα της ίδιας της Γης, όπως τα κατέγραφε η κάμερα του δορυφόρου, δημιουργώντας ένα μοναδικό οπτικό αποτέλεσμα που συνδυάζει το κλασικό παιχνίδι με πραγματικές εικόνες του πλανήτη μας από το διάστημα. Το OPS-SAT περιγράφεται ως "ιπτάμενο εργαστήριο", σχεδιασμένο για την υλοποίηση και δοκιμή καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού και πειραμάτων υπολογιστικής στο διάστημα. Το να "τρέξει" το Doom σε αυτόν τον δορυφόρο αποτελεί μια αξιοσημείωτη επίδειξη των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει η σύγχρονη διαστημική τεχνολογία.

Ο Waage σημείωσε ότι αυτή η προσπάθεια ήταν τόσο δική του όσο και του μηχανικού της ESA, Georges Labrèche, και όλης της ομάδας που συνεργάστηκε για το πείραμα. Με αυτό το εγχείρημα επιδιώχθηκε να σπάσει η "κατάρα" της υπερβολικής προσοχής σε κινδύνους όταν πρόκειται για δορυφόρους εκατομμυρίων δολαρίων, επιτρέποντας πιο πειραματικές και δημιουργικές χρήσεις.

Επιπλέον, ο OPS-SAT έχει ήδη πετύχει αρκετές πρωτιές, όπως το πρώτο ψηφιακό παιχνίδι σκάκι στον χώρο, καθώς και την πρώτη χρηματιστηριακή συναλλαγή που εκτελέστηκε στο διάστημα. Αυτά τα επιτεύγματα δείχνουν πόσο σημαντικό και ευέλικτο είναι το πλαίσιο των πειραμάτων που υλοποιούνται σε αυτόν τον δορυφόρο.