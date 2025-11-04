Βορίζια: Βίντεο με τη μεταγωγή των τριών στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου - Πώς έγινε η παράδοση

Καρέ - καρέ η άφιξη των κατηγορουμένων για το μακελειό στα Βορίζια, στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή των τριών κατηγορουμένων για το μακελειό στα Βορίζια, στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, οι οποίοι ήταν μέχρι πριν λίγο καταζητούμενοι.

Εκεί αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών για να καταθέσουν για όσα συνέβησαν στο αιματηρό περιστατικό.

