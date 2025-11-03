«Χαρισματικός, με ευφυή βιντεάκια στο TikTok»: Ο Ζοχράν Μαμντάνι υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Πολιτικό γεγονός χαρακτηρίζουν οι αναλυτές τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, (Zohran Mamdani) έγινε από ελάχιστα γνωστός βουλευτής της πολιτείας της Νέας Υόρκης, σε υποψήφιος για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με Γάλλους και Βρετανούς πολιτικούς να λένε ότι «η νίκη του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών είναι ήδη ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός».

Σύμβουλοι στρατηγικής κομμάτων ταξιδεύουν στις ΗΠΑ και θέλουν να δουν αν η εκστρατεία του Mamdani, η οποία έχει επικεντρωθεί σε ζητήματα προσιτότητας, θα λειτουργήσει στις πόλεις και τις περιφέρειές τους τόσο καλά όσο το έκανε για αυτόν στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος στη Νέα Υόρκη - και ενδεχομένως στις γενικές εκλογές της Τρίτης.

