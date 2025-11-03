Μακελειό στα Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, οι 3 κρατούνται: Γιατί σταμάτησαν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ

Οι δυνάμεις τις Αστυνομίας οι οποίες βρίσκονται ήδη σε κάθε γωνιά του χωριού, αναμένεται να ενισχυθούν.

'Eξι άτομα ταυτοποιήθηκαν και οι τρεις αναζητούνται (19, 25 και 29 ετών) για την εμπλοκή τους στο μακελειό στα Βορίζια του Ηρακλείου με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες. Άλλοι τρεις που συμμετείχαν ενεργά στην αιματηρή συμπλοκή με τον χαλασμό από πυροβολισμούς κρατούνται, συμμετείχε εξακριβωμένα και ο 39χρονος νεκρός. Οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και φρουρούνται είχαν επίσης συμμετοχή, όπως και ο άντρας που συνελλήφθη χτες με αδήλωτη καραμπίνα.

Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επίκεντρο τόσο το χωριό όσο και τη γύρω ορεινή περιοχή και τα φαράγγια, όπου εικάζεται ότι έχουν βρει καταφύγιο οι πρωταγωνιστές της αιματηρής βεντέτας, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα μέχρι τώρα.

