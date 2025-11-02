Στο μπαλκόνι του σαλέ σκότωσαν οι πληρωμένοι εκτελεστές τον Γιάννη Λάλα: Μόλις βγήκε τον γάζωσαν

Oι δράστες σκότωσαν τον 42χρονο στο μπαλκόνι δωματίου σαλέ στον Παρνασσό, όπου βρισκόταν μαζί με τη γυναίκα του.

Νέα στοιχεία από τη μαφιόζικη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, του επονομαζόμενου «Body Builder» ή «Μάγειρα» της Greek Mafia έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, ο Γιάννης Λάλας κάποια στιγμή το βράδυ, βγήκε στο μπαλκόνι μόνος του και οι εκτελεστές που γνώριζαν πολύ καλά πού βρισκόταν και του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου, μόλις τον είδαν άρχισαν να τον γαζώνουν από κάτω με καλάσνικοφ, σωριάζοντάς τον νεκρό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr