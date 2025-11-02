Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα

Η Αναστασία Στεργίου μιλά στο Newsbomb για την ενασχόλησή της με την οικοδομή, τις αντιδράσεις που λαμβάνει στα social media και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που κυριαρχούν στην Ελλάδα.

Για την Αναστασία η ενασχόληση με την οικοδομή δεν ήταν πρωτοτυπία αλλά μια συνέχιση της γυναικείας παράδοσης στην οικογένεια, αφού μεγάλωσε βλέποντας τη μητέρα και τη θεία της να εργάζονται στην οικοδομική επιχείρηση του πατέρα της στην Θεσσαλονίκη. Όπως θα πει η ίδια «ήταν κάτι φυσιολογικό».

Στα 25 της, έχοντας περάσει από το Εμπορικό Ναυτικό στην φυσικοθεραπεία και από εκεί στο personal training, μπορεί να πει με σιγουριά ότι η οικοδομή δεν είναι μόνο μία οικογενειακή υπόθεση αλλά μια ενασχόληση που την εκφράζει.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr