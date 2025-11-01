Τα σημάδια που οδήγησαν 34χρονη μητέρα να ανακαλύψει επικίνδυνο όγκο στον εγκέφαλο

Λανθασμένη διάγνωση, επείγουσα εγχείρηση και τεράστια ανακούφιση: η ιστορία μιας μητέρας που σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Μια 34χρονη μητέρα, η Σάρα Μπέρνι, αντιμετώπιζε για έναν χρόνο λιποθυμικά επεισόδια, ζαλάδες και ασυνείδητες καταστάσεις που αρχικά διαγνώστηκαν λανθασμένα ως απότοκα της χαμηλής της πίεσης. Όλα άλλαξαν τον Ιανουάριο, όταν η Σάρα λιποθύμησε δύο φορές κατά τη διάρκεια γεύματος με φίλους και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Σηκωνόμουν και τα πάντα σκοτεινιάζαν. Άκουγα τον χτύπο της καρδιάς μου στο κεφάλι και μετά απλώς έχανα τις αισθήσεις μου», θυμάται η ίδια. Παρά τις συνεχιζόμενες λιποθυμίες, οι γιατροί αρχικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για ένα θέμα που σχετίζεται με την πίεσή της. Ωστόσο, εκείνο το βράδυ η Σάρα άρχισε να κάνει εμετό και έχασε ξανά τις αισθήσεις της.

Η σοκαριστική ανακάλυψη

Μια αξονική τομογραφία αποκάλυψε μια μικρή βλάβη στον εγκέφαλο και επικίνδυνη συσσώρευση υγρού, οδηγώντας την άμεσα σε επείγουσα εγχείρηση την επόμενη μέρα, ώστε να μειωθεί η πίεση στο κεφάλι της. «Όλα συνέβησαν πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούσα να σκεφτώ», λέει η Σάρα. «Από την ελπίδα να πάω σπίτι μετά από μερικές εξετάσεις, βρέθηκα να μου λένε ότι χρειάζομαι επείγουσα εγχείρηση εγκεφάλου. Ήταν τρομακτικό».

Κατά την επέμβαση, οι χειρουργοί τρύπησαν το κρανίο για να στραγγίξουν το υγρό και πήραν ένα κομμάτι για βιοψία. Ο όγκος, μόλις μισό χιλιοστό, είχε μπλοκάρει τη φυσιολογική ροή των υγρών γύρω από τον εγκέφαλο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι επρόκειτο για χαμηλής κακοήθειας θηλώδη όγκο στην περιοχή της επίφυσης. Παρά τον μη καρκινικό χαρακτήρα, υπήρχε κίνδυνος

Η ανακούφιση για τη Σάρα ήταν τεράστια: «Μετά από εβδομάδες αναμονής και προετοιμασίας για τα χειρότερα, το να μου πουν ότι δεν ήταν καρκίνος ήταν σαν να μου έδωσαν πίσω τη ζωή μου», εξηγεί.

Μια νέα προοπτική ζωής

Η όλη εμπειρία άλλαξε τη Σάρα: «Τώρα εκτιμώ τα μικρά πράγματα: τις οικογενειακές βόλτες, να βλέπω τα παιδιά μου να παίζουν, όλα όσα θεωρούσα δεδομένα». Με αυτό το πνεύμα, αποφάσισε να συμμετάσχει στο 99 Miles Challenge του Brain Tumour Research τον Νοέμβριο, για να συγκεντρώσει χρήματα για έρευνα και να δώσει ελπίδα σε όσους δεν έχουν την ίδια τύχη.

«Θέλω να βοηθήσω ώστε περισσότεροι άνθρωποι να έχουν καλύτερα αποτελέσματα», λέει. «Το να το κάνω με φίλους το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο, κάτι θετικό που βγαίνει από κάτι τόσο τρομακτικό».

Η Ashley McWilliams, υπεύθυνη κοινοτικής ανάπτυξης στον οργανισμό, σχολιάζει: «Η ιστορία της Σάρα δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή μας. Η δύναμή της να μετατρέψει κάτι τόσο τρομακτικό σε θετική δράση, είναι πραγματικά εμπνευστική».

