Νέα Κίος: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη Νάντια

Συγκλονίζει ο σύζυγος της 39χρονης στο Newsbomb μετά την αμείλικτη απόφαση του Εφετείου - «Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω».

Με «αίμα βάφτηκε» η άσφαλτος στις 11 Οκτωβρίου 2024, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο με δύο άνδρες μέσα κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, περίπου 170 χλμ./ώρα, στην παραλιακή οδό Νέας Κίου–Ναυπλίου και συγκρούστηκε με το όχημα μίας 39χρονης γυναίκας, στερώντας της τη ζωή.

Η υπόθεση δικάστηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου και με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου, καταδικάστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον τραγικό θάνατο της Νάντιας Κυριάκου μητέρας δύο παιδιών ηλικίας 8 και 10 ετών..

