Superfoods: Τελικά αξίζουν όλον αυτόν τον ενθουσιασμό;

Μύρτιλλα για πρωινό, κινόα στο μπολ για το μεσημεριανό σας και σπόροι chia πασπαλισμένοι από πάνω. Αξίζει τον κόπο και τα έξοδα; Ας αναλύσουμε την πραγματική ιστορία πίσω από τα superfoods.

Ο όρος «superfood» (υπερτροφή) θυμίζει εικόνες μαγικών μούρων και αρχαίων δημητριακών που υπόσχονται μακροζωία, ενέργεια και συνολική ευεξία. Αλλά, για να είμαστε ακριβείς, είναι περισσότερο ένας όρος μάρκετινγκ παρά μια κατηγορία που καθορίζεται από τη διατροφή.

Κανένας ρυθμιστικός φορέας - ας πούμε ο FDA ή η EFSA - δεν αναγνωρίζει τις υπερτροφές ως ξεχωριστή ομάδα. Είναι γενικά τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, μέταλλα και άλλες ενώσεις που προάγουν την υγεία.

