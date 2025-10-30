Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

Τα σπάνια νομίσματα που έχουν σημαντική συλλεκτική αξία και αξίζουν μία περιουσία.

Όσοι έχουν ξεχασμένα σε κάποιο συρτάρι παλιά νομίσματα και δραχμές ίσως να έχουν στην κατοχή τους μία μικρή περιουσία χωρίς να το γνωρίζουν καθώς υπάρχουν διάφορα marketplaces στα οποία πωλούνται με πολύ υψηλές τιμές.

Με μία αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει ότι υπάρχουν νομίσματα τα οποία πωλούνται σε αστρονομικές τιμές, είτε πρόκειται για μεμονωμένα κομμάτια είτε για ολόκληρες συλλογές.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr