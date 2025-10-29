Ρούλα Βροχοπούλου για τη γνωριμία της με τον Ωνάση: «Με ζήλευε η Τζάκι» (vid)

Η Ρούλα Βροχοπούλου πουλάει μια πινακίδα της Ολυμπιακής στο Cash or Trash.

Η Ρούλα Βροχοπούλου, η γυναίκα που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το ριάλιτι «The Wall» αλλά και για την πολυσυζητημένη προσωπική της ζωή, έκανε μια δυναμική επιστροφή στη μικρή οθόνη.

Βρέθηκε στο στούντιο του Cash or Trash με οικοδέσποινα τη Δέσποινα Μοιραράκη, χαρίζοντας στο κοινό μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Η Βροχοπούλου, που για πολλούς παραμένει η «εθνική μας αεροσυνοδός», μίλησε με πάθος για τα χρόνια της στην Ολυμπιακή Αεροπορία του Αριστοτέλη Ωνάση, περιγράφοντας την καριέρα της ως ένα ταξίδι ζωής.

