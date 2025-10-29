Το «Disaster Girl» μεγάλωσε και πούλησε το meme της: Το αδιανόητο ποσό που κέρδισε

Η μικρή Zoë από τη Βόρεια Καρολίνα έγινε «θρύλος» του ίντερνετ το 2005. Σήμερα, στα 21 της, κέρδισε μια περιουσία πουλώντας το διάσημο meme της ως NFT.

Ήταν μόλις τεσσάρων ετών όταν το πρόσωπό της έγινε ένα από τα πιο διάσημα memes του διαδικτύου. Η μικρή Zoë Roth, γνωστή πλέον ως «Disaster Girl», απαθανατίστηκε το 2005 με ένα… πονηρό χαμόγελο μπροστά από ένα φλεγόμενο σπίτι. Δύο δεκαετίες μετά, η εικόνα αυτή της χάρισε κάτι πολύ περισσότερο από φήμη: σχεδόν 500.000 δολάρια.

Η φωτογραφία, τραβηγμένη από τον πατέρα της στο Mebane της Βόρειας Καρολίνας, δείχνει τη μικρή Zoë να κοιτάζει την κάμερα με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο, ενώ πίσω της οι φλόγες καταπίνουν ένα σπίτι. Όπως αποδείχθηκε, η φωτιά ήταν ελεγχόμενη άσκηση των πυροσβεστών, όμως το αποτέλεσμα ήταν τόσο κινηματογραφικό, που το internet δεν άργησε να το μετατρέψει σε meme.

Το meme που της άλλαξε τη ζωή

Σήμερα, στα 21 της, η Zoë αποφάσισε να πουλήσει το πρωτότυπο αρχείο της φωτογραφίας ως NFT (non-fungible token), στον γνωστό συλλέκτη ψηφιακών memes Ben Lashes, τον ίδιο που έχει αγοράσει τα Nyan Cat, Grumpy Cat και Doge. Το ποσό; 473.000 δολάρια, ή περίπου 180 Ethereum. Κάτσε δούλευε εσύ...

Η Zoë σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να πληρώσει τα δίδακτρα του πανεπιστημίου της και να δωρίσει ένα μέρος σε φιλανθρωπίες. «Το διαδίκτυο είναι τεράστιο», δήλωσε στους New York Times. «Είτε έχεις μια καλή είτε μια κακή εμπειρία, πρέπει απλώς να την αξιοποιήσεις με τον καλύτερο τρόπο».

«Κανείς δεν προσπαθεί να γίνει meme»

Η ίδια παραδέχεται πως η διαδικτυακή φήμη ήταν πάντα κάτι παράξενο. «Κανείς που έγινε meme δεν το προσπάθησε», είπε στη Raleigh News & Observer. «Έτυχε έτσι. Είναι τύχη; Είναι πεπρωμένο; Δεν ξέρω. Αλλά θα το δεχτώ».

Ο πατέρας της, Dave Roth, εξήγησε ότι η φωτογραφία δεν είχε τίποτα… σκοτεινό εκείνη τη μέρα. «Ήταν μια άσκηση πυροσβεστών, δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Τραβήξαμε μερικές φωτογραφίες γιατί φαινόταν εντυπωσιακό». Χρόνια αργότερα, η εικόνα της μικρής με το... υποχθόνιο χαμόγελο μπροστά στη φωτιά έκανε τον γύρο του κόσμου.

Η φωτογραφία είχε αρχικά κερδίσει έναν μικρό διαγωνισμό περιοδικού το 2007, με έπαθλο 100 δολάρια και μια συνδρομή. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα memes όλων των εποχών, το οποίο πλέον κατέχει και υψηλή καλλιτεχνική αξία στη νέα εποχή των NFTs.