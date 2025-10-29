Εποχική κατάθλιψη: 5 ανεπαίσθητα σημάδια που πρέπει να πάρεις στα σοβαρά

Μήπως νιώθεις πως κάτι πηγαίνει λάθος με την ψυχολογία σου;

Μπορεί το φθινόπωρο να ξεκινάει επίσημα την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου, ωστόσο στην Ελλάδα - μία από τις πιο ηλιόλουστες χώρες της Ευρώπης - τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Φέτος, για παράδειγμα, η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει στα μέσα του Οκτώβρη, ενώ οι φθινοπωρινές βροχές έκαναν την εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η αλλαγή των εποχών είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο πως συνδέεται με την αλλαγή της ψυχολογίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, πρόκειται για μια ολιγοήμερη «πτώση», σε άλλες, όμως, μπορεί να συνδεθεί μέχρι και με την εποχική κατάθλιψη.

