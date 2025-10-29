Lonely Planet: Οι top 25 ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026

O δημοφιλής ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet μάς προτείνει τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς σε όλον τον κόσμο για το 2026.

O διάσημος ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet μόλις δημοσίευσε την ειδική έκδοση «Best in Travel 2026» με μια λίστα προορισμών που ξέχωρισε για τη νέα χρονιά.

Κάθε χρόνο, ο κατάλογος με τους καλύτερους προορισμούς διαμορφώνεται από τις προτάσεις των συντακτών και συνεργατών του Lonely Planet, καθώς και από την αξιολόγηση ειδικών στα ταξίδια.

Ανάμεσα στα μέρη που προτείνει ο γνωστός οδηγός, βρίσκονται και αρκετοί ασυνήθιστοι προορισμοί σε κάθε γωνιά του πλανήτη - από ηφαιστειακά νησιά μέχρι αρχαίες πόλεις και τεράστια εθνικά πάρκα. Δείτε τη φετινή λίστα και πάρτε ιδέες για νέες ταξιδιωτικές περιπέτειες το 2026.

