«Lone»: Χορός, μουσική, ομορφιά

Το 2026 η μοναξιά αντανακλάται πάνω στη χοντρή λάμα του τσεκουριού, στο γαλάζιο φως της τηλεόρασης και στο δακτυλικό αποτύπωμα πάνω στο κινητό. Και πριν τρέξει το αθάνατο υγρό, πριν γίνουμε ένα με την οθόνη, πριν παραδώσουμε ολοκληρωτικά τον εαυτό μας στα «έξυπνα» τεχνολογικά δημιουργήματα, ας αντισταθούμε με χορό, μουσική, ψηφιακή ομορφιά-σκέψη. Το σώμα ακόμη μας ανήκει. Ο ήχος είναι πάντα αθώος και την ψυχή ζητά, όχι την «τελειότητα» του A.I. Και η εικόνα, μπορεί να μην είναι πια αναλογική, αλλά ευαίσθητο χέρι τη φτιάχνει και την παραδίδει σαν φαρμακευτική συνταγή στον άνθρωπο που δεν νιώθει τίποτα.

Ο άνθρωπος ο μοναχός δεν χάνει ποτέ τη μοναχικότητά του. Έτσι έρχεται στη ζωή, έτσι φεύγει και θέλει στο ενδιάμεσο τις αληθινές μοναδικές εκτελέσεις. Ο χορός να μην είναι αντιγραφή και απλή αναπαραγωγή. Η μουσική να έρχεται από τη διαφορετική σκέψη και όχι να είναι τυποποιημένη. Και το ψηφιακό απείκασμα να έχει καταλήξει μέσα από τα άπειρα, εσωτερικά-εξωτερικά, virtual παραθυράκια. Μια τέτοια σύμπραξη μπορεί να γίνει όταν ο άνθρωπος το θέλει και το έχει ανάγκη. Στις 2,3,9 και 10 Φεβρουαρίου (στις 21:00), στη σκηνή του κινηματογράφου «Newman» αυτό θα γίνει πράξη. Το απαιτούν τα σώματα, οι ψυχές, τα μάτια μας. Η πολυμεσική performance «Lone» σας περιμένει!

Μορφές τέχνης ενώνονται



Αν έχετε σκεφτεί «πώς είναι να ενώνονται οι μορφές τέχνης», εδώ θα δείτε, νιώσετε, τη σκέψη σας να υλοποιείται, να παίρνει σάρκα, οστά και τα συναισθήματα των άλλων. Αν δεν το σκεφτήκατε ποτέ, διαβάστε αυτό το άρθρο, ψάξτε στο Διαδίκτυο και ύστερα αφεθείτε στο απρόσμενο και ελάχιστα ανεπηρέαστο όμορφο αποτέλεσμα. Και ναι, η αποτίμηση έρχεται εκ των προτέρων. Όταν η live ηλεκτρονική μουσική, τα real-time & interactive visuals και η κίνηση έρχονται σε συνεννόηση, τότε δεν μπορείς παρά να δώσεις την ενθάρρυνση και την έγκρισή σου.

Σε αυτό το εγχείρημα είναι σαν να αποτυπώνεται η αγία τριάδα του σήμερα, του χθες και του αύριο. Ο πατέρας, η μουσική, ο υιός, visuals και το άγιο πνεύμα, η κίνηση. Αφαιρέστε δεσμευτικούς κανόνες, πρέπει και άτεγκτες συμπεριφορές και να είστε σίγουροι ότι θα βιώσετε κάτι μοναδικό. Στη σκηνή του «Newman Cinema» συναντιούνται η Άννα Παπαϊωάννου, η Αλεξάνδρα Νιάκα και η Μαριέττα Μαναρώλη και τα πάντα είναι εφικτά.

Ήχος, σώμα, ψηφιακή προβολή

Οι θεατές, ακροατές, που θα βρεθούν στο «Newman» θα βιώσουν αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη: Τρία καλλιτεχνικά μέσα- ήχος, σώμα, ψηφιακή προβολή- συνδιαλέγονται σε πραγματικό χρόνο, διερευνώντας τις αναλογίες ανάμεσα στην ανθρώπινη φύση και τα τεχνητά συστήματα, καθώς ελίσσονται ανάμεσα στη μοναδικότητα της ατομικής διαδρομής. Τα διαδραστικά visuals, αξιοποιώντας depth‑tracking σένσορες και live‑feed κάμερες, σχηματίζουν τόπους και ψηφιακά είδωλα, ενώ οι ηχητικές εγκαταστάσεις διαμορφώνουν μεταβαλλόμενες ατμόσφαιρες φιλοξενίας και πρόκλησης. Το σώμα αποκαλύπτεται ως δοχείο μνήμης και μέσο δράσης, αντιδρώντας στους οπτικοακουστικούς κόμβους, μέσα από την δημιουργία ενός κύκλου αλληλεπίδρασης μεταξύ σωματικής κίνησης και ψηφιακής απόκρισης.

Ένα ταξίδι είναι κάτι περισσότερο από αρχή και τέλος· αναδύεται μέσα από τις διαδρομές, τις μεταμορφώσεις και τις υπερβάσεις, χωρίς καμία αναπαράσταση της πορείας να παραμένει σταθερή· συνεχώς διακόπτεται, πτυχώνεται, απορρυθμίζεται, σφάλει, πέφτει σε loops.

Το «Lone» διαπραγματεύεται τη θεμελιώδη συνθήκη της ανθρώπινης ύπαρξης: την εμπειρία του ταξιδιού ως θραύσμα. Είναι μια περφόρμανς η οποία, ενσαρκώνοντας αυτή τη σύνθετη πορεία, εξελίσσεται, μεταλλάσσεται και φανερώνει το αποτέλεσμα της ίδιας της διαδικασίας. Είναι μία διαρκής αναζήτηση, ένα πεδίο συσχετισμών, μία αποκάλυψη.

Λίγα λόγια για τους συντελεστές



Η Αλεξάνδρα Νιάκα είναι καλλιτέχνιδα διαδραστικών μέσων και υποψήφια διδάκτορας στις Ψηφιακές και Διαδραστικές Τέχνες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με σπουδές στην αρχιτεκτονική και μεταπτυχιακό στο Design for Performance and Interaction από τη Bartlett School of Architecture (UCL), το έργο της συνδυάζει τον χωρικό σχεδιασμό με αναδυόμενες τεχνολογίες για τη δημιουργία εμβυθιστικών, πολυαισθητηριακών περιβαλλόντων. Η έρευνά της εξετάζει πώς η ανθρώπινη παρουσία, η τεχνολογική ανατροφοδότηση και οι υλικές συνθήκες συνδιαμορφώνουν νέες μορφές εμπειρίας μέσα σε διαδραστικά συστήματα.

Δραστηριοποιείται στον χώρο των εγκαταστάσεων, των διαδραστικών περιβαλλόντων, των VR/AR εμπειριών και του performance design, με έργα που έχουν παρουσιαστεί διεθνώς στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, την Κύπρο και την Ελλάδα. Είναι επιμελήτρια VR/AR/XR στο Athens Digital Art Festival και μέλος της ομάδας Medea Electronique. Έχει τιμηθεί με το SNF Artist Fellowship (ARTWORKS, 2020) και το Onassis AIR/ONX Fellowship (2025).

Η Άννα Παπαϊωάννου είναι μουσικός που ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο) και του τμήματος Μουσικής Σύνθεσης (Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου). Το 2025 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Μουσικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο).

Παράλληλα με τις συνεργασίες της, γράφει και ερμηνεύει τη δική της μουσική ως Anna Vs June. Η μουσική της έρευνα περιλαμβάνει αναλογικά και ψηφιακά μηχανήματα παραγωγής ήχου τα οποία συνήθως συνδυάζονται με παραδοσιακά ακούσματα και προσωπικές της ηχογραφήσεις.

Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε διάφορα φεστιβάλ (Electric Nights/Αθήνα, Sonar/ Βαρκελώνη, Reworks/Θεσ/νίκη, Red Bull Music Festival/Βερολίνο, Data Stories/Βόλος, Hidden Door/Εδιμβούργο) και μουσικές σκηνές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Sameheads/ Βερολίνο, Boschbar/Ζυρίχη, Ρομάντσο/ Αθήνα).

Από το 2019 κυκλοφορεί μουσικά αλμπουμ και κομμάτια σε δισκογραφικές εταιρείες (Subject to Restrictions, Rocket Recordings, Osare! Editions, Sounds of Ogigia κ.α.) και συνεργάζεται με καλλιτεχνικούς οργανισμούς για προσωπικά ή ομαδικά πρότζεκτ (ΕΜΣΤ, Goethe Institut, 25 AV, Aberdeen City Council, κ.α.). www.annavsjune.com

Η Μαριέττα Μαναρώλη έχει αποφοιτήσει από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης(ΚΣΟΤ) και από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Εργάζεται ως ανεξάρτητη χορεύτρια-performer, δασκάλα σύγχρονου χορού και παιδαγωγός, με επιμορφώσεις στην ειδική αγωγή και την παιδαγωγική ψυχολογία. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια εξασκείται συστηματικά στην πολεμική τέχνη του κουνγκ φου.

Από το 2018 έχει συνεργαστεί, ως σπουδάστρια και επαγγελματικά, με χορογράφους, σκηνοθέτες θεάτρου και κινηματογράφου (Ιωάννης Μανταφούνης, Ίρις Καραγιάν, Χρήστος Παπαδόπουλος, Μαρκέλλα Μανωλιάδη, Μαίρη Παρδαλάκη, Μανώλης Μαυρής, Θάνος Παπακωνσταντίνου κ.α.). Έχει συμμετάσχει ως χορεύτρια σε διεθνή φεστιβάλ (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Beyoğlu Kültür Yolu Festival, Dance Days Chania Festival, Dance Laboratory Rhodes, Hulya-Ozdemir Nuktu International Izmir Festival), καθώς και στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα του Flux Laboratory Αthens “Flux School Next” (2020-2022). Από το 2023, έχει λάβει μέρος σε intedisciplinary projects που έχουν παρουσιαστεί live και ψηφιακά (25AV-Audiovisual Platform, KRAMA Festival Athens).

INFO

«Lone», Πολυμεσική performance στο «Newman»

Ημερομηνίες: 2-3 & 9-10 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 60 λεπτά.

Τοποθεσία: Newman Cinema, Σεβαστουπόλεως 117, Αθήνα 115 26,

Διοργάνωση: Newman Cinema [Facebook, Instagram]

Επικοινωνία: True Colours Comms

Εισιτήρια ΕΔΩ

