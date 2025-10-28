Τα 5 αλάνθαστα σημάδια που δείχνουν ότι σε κάποιον αρέσεις, σύμφωνα με ειδικό

Αυτά τα σημάδια δεν πέφτουν ποτέ έξω.

Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη στιγμή που μας αρέσει κάποιος, δεν έχουμε ιδέα αν νιώθει το ίδιο, αλλά έχουμε πιάσει στον αέρα διάφορα βλέμματα. Το ζήτημα εδώ όμως είναι το εξής: το ότι κοιτάει είναι όντως κάποιο σημάδι;

Σύμφωνα με τη θεραπεύτρια Anjula Mutanda, τα σημάδια που δείχνουν ότι αρέσουμε σε κάποιον είναι τα ίδια - απλώς αλλάζουν ανάλογα με την ηλικία. «Στην εφηβεία, υπάρχει αυτό που αποκαλώ αδέξια αναζήτηση προσοχής.

Μπορεί να του στέλνεις συνέχεια μηνύματα, να μιλάς γι’ αυτόν στους φίλους σου ή να τον αναφέρεις συνεχώς σε άσχετες συζητήσεις. Δεν ξέρεις ακριβώς πώς να φερθείς - απλώς θέλεις να βρίσκεσαι κοντά του»».

