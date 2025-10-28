Η Καραμήτρου υποδέχθηκε ξανά τον μελισσοκόμο που την έκανε viral: «Βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που με αιφνιδίασε, έχετε respect» (vid)

Ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος, γραμματέας του Συλλόγου Μελισσοκόμων Καρδίτσας μίλησε στο Open για τα προβλήματα των μελισσοκόμων αλλά και για την αντίδραση της Μίνας Καραμήτρου που την αιφνιδίασε με την εμφάνισή του.

Πριν από μερικές μέρες η εκπομπή «10 Παντού» στο Open φιλοξένησε τον Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο, γραμματέα του Συλλόγου Μελισσοκόμων Καρδίτσας, με την Μήνα Καραμήτρου να γίνεται viral εξαιτίας της αντίδρασής της. Η παρουσιάστρια έδωσε μάχη για να μην γελάσει με την εμφάνιση του μελισσοκόμου με τα ράστα.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με τον Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο, η δημοσιογράφος αιφνιδιάζεται και προσπαθεί να «πνίξει» το γέλιο της. Βάζει το χέρι μπροστά στο στόμα, σκύβει διακριτικά, φοράει τα γυαλιά της και προσπαθεί να επανέλθει στο ρεπορτάζ σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Μέσα σε χρόνο dt το βίντεο γίνεται viral.

Η έκπληξη του Στραβελάκη στην Καραμήτρου

Στην εκπομπή της 28ης Οκτωβρίου, ο Νίκος Στραβελάκης επιφύλαξε μια έκπληξη στη Μήνα Καραμήτρου. Ο συμπαρουσιαστής της, αναφέρθηκε στο viral περιστατικό ενημερώνοντάς την συνάδελφό του, ότι η εκπομπή φιλοξενεί και πάλι τον μελισσοκόμο, ο οποίος εμφανίστηκε στη σύνδεση.

Τότε η Μήνα Καραμήτρου πήρε τον λόγο: «Βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που αιφνιδίασε την Καραμήτρου! Αυτό μόνο έχω να σας πω και γι αυτό τον λόγο έχετε respect από εμένα. Το ότι το καταφέρατε, ειλικρινά για μένα και στην ηλικία που είμαι, έχετε τα respect μου», είπε.

Από την πλευρά του ο μελισσοκόμος με τα ράστα σχολίασε: « Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου αναγνωρίζοντας την λανθασμένη αντίδρασή σας...», με την δημοσιογράφο να τον διακόπτει λέγοντας: «Μα είναι δυνατόν να μην το έκανα Αλέξανδρε! Για όνομα του Θεού».

Ο μελισσοκόμος συνέχισε: «Σας το αναγνωρίζω αυτό, το να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας είναι σπουδαίο και το να τα διορθώνουμε είναι ακόμα πιο σπουδαίο».

