Τέλος στην αναβλητικότητα: Πώς ο «Κανόνας των 2 Λεπτών» σε βοηθά να νικήσεις τις μικρές εκκρεμότητες

Μην αφήνεις για αύριο ό,τι μπορείς να κάνεις σε λιγότερο από δύο λεπτά. Μάθε πώς αυτή η απλή τεχνική διαχείρισης χρόνου μειώνει το άγχος, σταματά το burnout και αυξάνει την παραγωγικότητά σου.

Έχεις νιώσει ποτέ να «πνίγεσαι» από αλλαγές στη ζωή σου; Να ξυπνάς κουρασμένος πριν καν ξεκινήσει η μέρα, παρόλο που οι εκκρεμότητές σου δεν είναι τεράστια project, αλλά μια ατελείωτη λίστα από μικροπράγματα; «Στείλε εκείνο το email», «κάνε εκείνο το τηλεφώνημα», «επιβεβαίωσε τον αριθμό λογαριασμού», «διάλεξε ένα χρώμα για τον τοίχο».

Αν νιώθεις ότι έχεις τόσα πολλά να κάνετε που τελικά δεν κάνεις τίποτα, δεν είσαι μόν@. Η αλήθεια είναι ότι συχνά οι μικρές, βαρετές εργασίες είναι αυτές που σε εξαντλούν περισσότερο και σε οδηγούν στην αναβλητικότητα.

