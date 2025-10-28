Πόσο μάχιμα είναι τα άρματα της παρέλασης; Τα χαρακτηριστικά τους και το πιο «αποτελεσματικό»
Τα χαρακτηριστικά των αρμάτων στην στρατιωτική παρέλαση. Πόσο «έτοιμα» είναι επιχειρησιακά.
Σήμερα (28/10) στη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθεί η μεγαλύτερη παρέλαση στην Ελλάδα. Όπως κάθε χρόνο θα συμμετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων και πλήθος κόσμου θα την παρακολουθήσει είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω του διαδικτύου και της τηλεόρασης.
Το Reader παρουσιάζει κάποια από τα άρματα μάχης που εμφανίζονται στην στρατιωτική παρέλαση, τις δυνατότητες που έχουν, αλλά και κατά πόσο είναι έτοιμα να επιχειρήσουν στο μελλοντικό επιχειρησιακό πεδίο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αποκαλυπτήρια για τα νέα οπλικά συστήματα στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης: Drones, anti-drones και όπλα AI «κλέβουν» την παράσταση (vid)
- Ξέρεις Αγγλικά, Γερμανικά και είσαι σερβιτόρος; Ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό 27.300 ευρώ
- Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα πέσουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Οι θερμοκρασίες την 28η Οκτωβρίου