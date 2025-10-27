Ξαφνικός «έρωτας» Γεωργιάδη - Καρανίκα και νέες «επιθέσεις αγάπης» στα social: Πού το πάνε;

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες με φιλοφρονήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στον Νίκο Καρανίκα.

«Επιθέσεις αγάπης» εκτοξεύει τις τελευταίες ημέρες ο (δεξιός) Άδωνις Γεωργιάδης προς τον (αριστερό) Νίκο Καρανίκα, αφού ο τελευταίος υπερασπίζεται υπηρεσίες που εφαρμόζει η κυβέρνηση, ενώ πήρε θέση και κατά της επίθεσης στον Μάκη Βορίδη. Αυτά ήταν αρκετά για τον Άδωνι Γεωργιάδη, ώστε να τον συγχαρεί και να τονίσει πως αυτό είναι «σπάνιο για αριστερό».

«Ο μόνος αριστερός που ξέρω να έχει κάνει πραγματικά rebranding είναι ο κ. Νίκος Καρανίκας» έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας παραθέτοντας την σχετική ανάρτηση του κ. Καρανίκα για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη στο κέντρο του Ηρακλείου από ομάδα 50-60 ατόμων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr