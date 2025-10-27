«Δεν σκότωσα κανέναν»: Θανατοποινίτης στις ΗΠΑ πέθανε με άζωτο, πάλευε 20 λεπτά για μία ανάσα

Είκοσι λεπτά πάλευε να αναπνεύσει ο Άντονι Μπόιντ, λίγο πριν ξεψυχήσει μέσα σε θάλαμο με άζωτο. Μέχρι το τέλος φώναζε την αθωότητά του και κατήγγειλε τη «δικαιοσύνη της εκδίκησης».

Ο θανατοποινίτης Άντονι Τοντ Μπόιντ εκτελέστηκε την Πέμπτη στην Αλαμπάμα, υποστηρίζοντας μέχρι το τέλος πως ήταν αθώος. Ο 54χρονος, που είχε καταδικαστεί για τον φρικτό φόνο του Γκρέγκορι Χιούγκουλι το 1993, πέθανε μέσω εισπνοής αερίου αζώτου, μιας μεθόδου που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «ψυχολογικό βασανιστήριο».

«Δεν σκότωσα κανέναν»

Λίγα λεπτά πριν από την εκτέλεσή του, ο Μπόιντ δήλωσε: «Θέλω να πω για μία ακόμη φορά πως δεν σκότωσα κανέναν, δεν συμμετείχα σε καμία δολοφονία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή την πολιτεία. Είναι όλα πολιτικά, όλα από εκδίκηση». Και κατέληξε: «Θέλω να πως στους ανθρώπους μου να συνεχίσουν να παλεύουν. Έχετε αξία. Προχωρήστε».

Ο Μπόιντ είχε ζητήσει να πεθάνει με εκτελεστικό απόσπασμα, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε. Παρά τις εκκλήσεις και τις προσφυγές του, η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε με άζωτο, μια μέθοδο που, σύμφωνα με τον πνευματικό του σύμβουλο, τον πάστορα Τζεφ Χουντ, «δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε κανέναν άνθρωπο». Ο Χουντ, που ήταν παρών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της ποινής, υποστήριξε πως ο Μπόιντ πάλευε να αναπνεύσει για σχεδόν 20 λεπτά.

Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Σόνια Σοτομαγιόρ, καταδίκασε επίσης τη χρήση του αερίου, χαρακτηρίζοντάς τη «βασανιστική ασφυξία». Όπως είπε, «ο Μπόιντ ζητούσε το ελάχιστο δείγμα ελέους: να πεθάνει σε δευτερόλεπτα από σφαίρα και όχι σε λεπτά από ασφυξία. Το Σύνταγμα θα του το επέτρεπε. Οι συνάδελφοί μου όχι».

Η Αλαμπάμα είναι η πρώτη πολιτεία που χρησιμοποιεί το άζωτο για θανατικές εκτελέσεις, με τη Λουιζιάνα και το Άρκανσο να ακολουθούν. Η υπόθεση του Μπόιντ ξαναφούντωσε τη συζήτηση γύρω από τη θανατική ποινή και τις μεθόδους εκτέλεσης στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση της δολοφονίας του Γκρέγκορι Χιούγκουλι

Ο Άντονι Τοντ Μπόιντ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία του 25χρονου Γκρέγκορι Χιούγκουλι το 1993, μια υπόθεση που συγκλόνισε τότε την Αλαμπάμα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Χιούγκουλι είχε απαχθεί από ομάδα ανδρών λόγω μιας οφειλής 200 δολαρίων που σχετιζόταν με ναρκωτικά. Τον έδεσαν με ταινία σε ένα παγκάκι πάρκου και τον έκαψαν ζωντανό αφού τον περιέλουσαν με βενζίνη. Αν και ο Μπόιντ δεν ήταν εκείνος που άναψε τη φωτιά, κατηγορήθηκε ότι βοήθησε στο δέσιμο του θύματος και κρίθηκε ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού. Ο ίδιος, ωστόσο, επέμενε μέχρι το τέλος πως δεν συμμετείχε στο έγκλημα και πως η καταδίκη του βασίστηκε σε ψευδείς καταθέσεις και ελλιπή στοιχεία.