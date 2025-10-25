Stranger Things: Το μεγάλο φινάλε θα προβληθεί ταυτόχρονα στο Netflix και τους κινηματογράφους

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Netflix.

Το φινάλε του Strangers Things πλησιάζει και η προσοχή είναι ήδη στραμμένη στην πιο επική σειρά του Netflix. Μετά από μία τηλεοπτική αιωνιότητα - εντάξει τρία χρόνια- η πέμπτη σεζόν θα επιστρέψει στις 26 Νοεμβρίου, αλλά θα χωριστεί σε τρία μέρη. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην πλατφόρμα. Το δεύτερο μέρος θα γίνει διαθέσιμο τα Χριστούγεννα και το μεγάλο φινάλε θα προβληθεί την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Θα μείνουμε όμως στο φινάλε. Όπως έχει γίνει γνωστό, θα έχει διάρκεια 2 ωρών και θα έχει τον τίτλο The Rightside Up. Το Variety όμως, πρόσθεσε μία ακόμη πληροφορία, η οποία προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Λέγεται πως το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί ταυτόχρονα και στους κινηματογράφους και στο Netflix, δηλαδή την 31 Δεκεμβρίου, και θα μπορεί κανείς να το δει στις αίθουσες μέχρι και την 1η Ιανουαρίου.

