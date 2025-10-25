Μπορεί μια κουταλιά ελαιόλαδο να ανακουφίσει από τη δυσκοιλιότητα;

Συμβουλές για τη χρήση ελαιόλαδου ως φυσικού μέσου αντιμετώπισης της δυσκοιλιότητας.

Η λήψη ελαιολάδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας λόγω της ικανότητάς του να παρέχει πρόσθετη λίπανση στο πεπτικό σύστημα.

Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με μια κουταλιά για να δείτε πώς σας επηρεάζει.

Το ελαιόλαδο λειτουργεί ως φυσικό καθαρτικό

Το ελαιόλαδο δρα σαν φυσικό καθαρτικό στο σώμα με μερικούς τρόπους:

Διεγείρει τις κινήσεις του εντέρου λιπαίνοντας το πεπτικό σύστημα

