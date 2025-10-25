Αυτή είναι η πόλη με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο

Τα βραβεία αναγνωστών του Conde Nast Traveller ανέδειξαν και φέτος τις καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο. Δείτε ποια πόλη ψηφίστηκε ως ο καλύτερος γαστρονομικός προορισμός για το 2025.

Είτε ταξιδεύεις μακριά είτε ταξιδεύεις σε έναν κοντινό προορισμό, το φαγητό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Έτσι, τα βραβεία αναγνωστών Readers’ Choice Awards της «βίβλου του ταξιδιού», Conde Nast Traveller, δεν θα μπορούσαν να μην περιλαμβάνουν και μια λίστα με τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο.

Φέτος, μία πόλη της Ασίας ψηφίστηκε από τους περισσότερους αναγνώστες και κατέκτησε την κορυφή της λίστας.

