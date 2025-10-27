To YouTube εφαρμόζει βελτιωμένο μηχανισμό αναγνώρισης deepfakes μέσω ΑΙ

Η ΑΙ στις υπηρεσίες του YouTube

Το YouTube ανακοίνωσε τη διάθεση ενός νέου εργαλείου βασισμένου στην τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό και την αναφορά deepfakes, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή προστασίας για τους δημιουργούς περιεχομένου. Το σύστημα, που ονομάζεται Likeness Detection, θα είναι διαθέσιμο στα μέλη του YouTube Partner Program και επιτρέπει στους δημιουργούς να εντοπίζουν βίντεο που χρησιμοποιούν την εικόνα ή το πρόσωπό τους χωρίς άδεια.

Μόλις επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους, οι χρήστες θα μπορούν μέσω του YouTube Studio να βλέπουν τα βίντεο που έχουν επισημανθεί και να ζητούν την κατάργησή τους, εφόσον πρόκειται για παραποιημένες ή συνθετικές εκδοχές της εικόνας τους. Το εργαλείο λειτουργεί παρόμοια με το σύστημα Content ID, που έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό πνευματικά προστατευμένου υλικού, αλλά σε αυτή την περίπτωση επικεντρώνεται σε βαθιά παραποιήσεις προσώπων (deepfakes).

Η δοκιμαστική του φάση είχε ξεκινήσει στα τέλη του 2024 με τη συνεργασία του πρακτορείου Creative Artists Agency (CAA), δίνοντας σε διασημότητες και δημιουργούς τη δυνατότητα να εντοπίζουν βίντεο που χρησιμοποιούν τη φυσιογνωμία τους μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Με τη σημερινή κυκλοφορία, το εργαλείο αρχίζει σταδιακά να εφαρμόζεται σε μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, ως μέρος της στρατηγικής της πλατφόρμας για υπεύθυνη χρήση της AI.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων κανονισμών του YouTube για τα βίντεο που έχουν υποστεί επεξεργασία ή δημιουργία από τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη από τον Μάρτιο η εταιρεία απαιτεί από τους δημιουργούς να επισημαίνουν σαφώς το AI-generated περιεχόμενο, είτε πρόκειται για τροποποιημένες εικόνες είτε για μουσική που μιμείται φωνές καλλιτεχνών.