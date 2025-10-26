Η SpaceX έφτασε τους 10.000 δορυφόρους Starlink σε τροχιά

Η SpaceX συνεχίζει να γεμίζει δορυφόρους το διάστημα

Τον Οκτώβριο του 2025, η SpaceX πραγματοποιήσε ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη του δικτύου Starlink, καθώς εκτόξευσε τον 10.000ο δορυφόρο της. Η συγκεκριμένη επιτυχία ολοκληρώθηκε με την εκτόξευση 28 δορυφόρων μέσω δύο διαδοχικών πυραύλων Falcon 9 από τις βάσεις Vandenberg στη Καλιφόρνια και Florida, με την πρώτη εκτόξευση να πραγματοποιείται στις 19 Οκτωβρίου.

Αυτή η εκτόξευση σηματοδοτεί το 132ο ταξίδι του Falcon 9 φέτος, ένα ρεκόρ για τις διαστημικές εκτοξεύσεις της εταιρείας, και περιλαμβάνει τον 10.000ο δορυφόρο Starlink που έχει κατασκευαστεί από τη SpaceX. Ο συγκεκριμένος δορυφόρος αποτελεί ένα μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της εταιρείας να προσφέρει παγκόσμια υπηρεσία διαστημικού διαδικτύου, που τώρα εξυπηρετεί εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Οι δορυφόροι Starlink, που ξεκίνησαν το 2018 με prototypes, έχουν πλέον κατακλύσει τις χαμηλές τροχιές της Γης, με περισσότερους από 8.600 ενεργούς δορυφόρους να λειτουργούν μέχρι σήμερα. Η εταιρεία έχει λάβει άδεια να τοποθετήσει πάνω από 30.000 δορυφόρους συνολικά, με σκοπό την παροχή γρήγορου και χαμηλής καθυστέρησης ίντερνετ σε όλο τον κόσμο.

Η επέκταση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διαστημικού δικτύου που ανταγωνίζεται το έργο άλλων εταιρειών, όπως η Amazon με το Project Kuiper.

