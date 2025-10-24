Η Nike παρουσίασε ρομποτικά αθλητικά παπούτσια

Τα νέα Nike sneakers διαφέρουν σε πολλά σημεία από οτιδήποτε προηγούμενο

Η Nike συνεχίζει να καινοτομεί στον χώρο του αθλητικού υποδήματος παρουσιάζοντας δύο νέα, πρωτοποριακά αθλητικά παπούτσια που συνδυάζουν τεχνολογία ρομποτικής και νευροεπιστήμης.

Το πρώτο, με την ονομασία Project Amplify, δημιουργείται σε συνεργασία με την εταιρεία ρομποτικής Dephy και λειτουργεί σαν ένα «δεύτερο σετ μυών» για τους καθημερινούς αθλητές που επιθυμούν να περπατούν ή να τρέχουν πιο εύκολα.

Τα παπούτσια αυτά διαθέτουν μια πλάκα από ανθρακονήματα, μοτέρ, μπαταρία και ιμάντα κίνησης που βοηθούν στο περπάτημα ή το τρέξιμο, κάνοντας ακόμα και την ανάβαση σε ανηφόρα να μοιάζει με περπάτημα σε επίπεδο έδαφος.

Οι δοκιμές με πάνω από 400 αθλητές έδειξαν ότι μπορούν να μειώσουν τους χρόνους σε τρέξιμο από 12 σε 10 λεπτά το μίλι.

Παράλληλα, από το τμήμα νευροεπιστήμης της Nike προέρχονται τα υποδήματα Mind 001 και Mind 002, που βασίζονται σε ειδικούς αφρούς με νευροεπιστημονική τεχνολογία.

Αυτά τα παπούτσια μεγιστοποιούν την αίσθηση της υφής του εδάφους κάτω από τα πόδια, ενισχύοντας την αισθητηριακή επίγνωση και βοηθώντας στην απομάκρυνση των εξωτερικών περισπασμών και στη βελτίωση της συγκέντρωσης.

Τα συγκεκριμένα αθλητικά παπούτσια θα κυκλοφορήσουν τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το Project Amplify αναμένεται να διατεθεί πιο ευρέως τα επόμενα χρόνια.