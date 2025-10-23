Απίστευτες ατάκες στη Βουλή και επεισόδιο ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Μπακογιάννη: «Είσαι υστερική»

Επεισόδιο στη Διάσκεψη των Προέδρων προκάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η επίθεση σε Μπακογιάννη και Γεροβασίλη.

Εκτροχιάστηκε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, έπειτα από το επεισόδιο που προκλήθηκε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, που επιτέθηκε φραστικά στη βουλευτή της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το επεισόδιο προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για εφαρμογή του «χρονοκόφτη» στις συνεδριάσεις από τον Νοέμβριο, με την κ. Κωνσταντοπούλου να εκφράζει από την αρχή την αντίθεσή της.

