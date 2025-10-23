Ο πρώτος υποψήφιος μήνας για εκλογές, το φρένο στην κόντρα με Δένδια και οι 3 πιστοί του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τον πρώτο υποψήφιο μήνα για τις εθνικές εκλογές και το φρένο στην κόντρα με Δένδια.

Χθες (22/10) εξελίχθηκε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης στον άξονα Μητσοτάκη-Δένδια. Καταλαβαίνω ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να το τραβήξει, αν και αφενός η δυσθυμία του Μαξίμου είναι δεδομένη και ταυτόχρονα ο Δένδιας θεωρεί ότι έγινε μια προσπάθεια να του φορτωθεί ο μουντζούρης.

Στο τέλος της ημέρας όμως καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να προκαλέσει σύγκρουση, εκτός ίσως από τον Άδωνι που εκπέμπει σε πολύ ψηλούς τόνους.

