Η σπάνια τηλεοπτική στιγμή Διονύση Σαββόπουλου – Χάρρυ Κλυνν και το «ψαλίδι» της ΕΡΤ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος φιλοξένησε τον Χάρρυ Κλυνν στο «Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι».

Πίσω στα μέσα της δεκαετίας του ’80, τότε που η ελληνική τηλεόραση ακόμη έψαχνε τον βηματισμό της, ο Διονύσης Σαββόπουλος τόλμησε να κάνει κάτι διαφορετικό. Με την εκπομπή του στην ΕΡΤ, «Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι» (1986-1987), δεν περιορίστηκε στη μουσική.

Μιλούσε για την τέχνη, τη γλώσσα, την πολιτική, για τα κέντρα διασκέδασης, ακόμα και για την ελεύθερη ραδιοφωνία. Ήταν μια εκπομπή που έσπαγε τα στεγανά, όπως ακριβώς και ο ίδιος.

