Τραγωδία στο Γκάζι: 16χρονη νεκρή έξω από μαγαζί, πληροφορίες πως είχε καταναλώσει αλκοόλ

Νεκρή 16χρονη που είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της έξω από μαγαζί στο Γκάζι.

Τραγωδία σημειώθηκε στο Γκάζι, καθώς μια 16χρονη κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις την Κυριακή (19/10), έξω από νυχτερινό κέντρο.

Η 16χρονη βρισκόταν στο Γκάζι για διασκέδαση, ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε έξω από το μαγαζί. Ύστερα έπεσε λιπόθυμη στο πεζοδρόμιο.

