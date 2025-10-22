Όχι άλλα «προσθήκη στο καλάθι»: Πώς να σταματήσεις να αγοράζεις πράγματα που δεν χρειάζεσαι (επιτέλους)

Πόσα ακόμα πράγματα θα χωρέσουν σε αυτό το σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο, τσάντα; 4 tips για να σταματήσεις να “φορτώνεις” τη ζωή σου με αντικείμενα που, τελικά, δεν χρειάζεσαι.

«Προσθήκη στο καλάθι», «η παραγγελία σου ολοκληρώθηκε», «επόμενη αγορά», πρόκειται για φράσεις που τις γνωρίζεις, τις έχεις διαβάσει και τις βλέπεις κάθε φορά που κάνεις κάποια online αγορά. Το διαδίκτυο - εκτός των άλλων - είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορείς να ψωνίσεις τα πάντα. Από χαρτοπετσέτες και τροφή για τον σκύλο μέχρι ρούχα και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο.

Γενικότερα, είναι πολύ εύκολο να χαθείς ανάμεσα στα links και να γεμίσεις ένα καλάθι πράγματα, μειώνοντας το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό σου. Και όλα αυτά σε ένα βράδυ ή καλύτερα σε 1-2 ώρες. Οι online αγορές αποτελούν μια τεράστια παγίδα, από την οποία δύσκολα μπορείς να ξεφύγεις.

Οι παρορμητικές αγορές είναι μη προγραμματισμένες. Φαίνονται αθώες, αλλά στην πραγματικότητα είναι αρκετά ύπουλες. Το μάρκετινγκ προσεγγίζει τον καταναλωτή με τέτοιο τρόπο, που τις περισσότερες φορές είναι σχεδόν ανέφικτο να μην ενδώσει.

