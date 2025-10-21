Παρίσι: Αλγερινή βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές, έπνιξε και περιέφερε σε βαλίτσα το άψυχο σώμα 12χρονης

Οι λεπτομέρειες της φρίκης αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο για τη δολοφονία της 12χρονης με την 27χρονη να κάθεται στο εδώλιο, κατηγορούμενη για βιασμό, βασανιστήρια και ανθρωποκτονία με πρωτοφανή αγριότητα.

Τρομακτικά βασανιστήρια έζησε η 12χρονη Λόλα Νταβιέ, η οποία έπεσε θύμα βιασμού και δολοφονίας και εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα σε δρόμο του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2022.

Συγκεκριμένα, η 12χρονη φέρεται να παρασύρθηκε σε διαμέρισμα από την 27χρονη Dahbia Benkired, αλγερινής καταγωγής, που ήταν υπό εντολή απέλασης από τη Γαλλία.

