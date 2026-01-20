Ρεκόρ 30ετίας στην Καμτσάτκα: Πάνω από 4 μέτρα χιόνι, «θάφτηκαν» ολόκληρες γειτονιές

Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε συναγερμό, καθώς έχουν κλείσει σχολεία και επιχειρήσεις και οι περισσότεροι αναγκάζονται να απέχουν από τις εργασίες τους.

Ρεκόρ 30ετίας κατέγραψε ο σφοδρός χιονιάς που έπληξε την περιφέρεια της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή. Πρόκειται για το ποιο σκληρό χτύπημα του χιονιά σε ολόκληρη τη χερσόνησο της Καμτσάτκα εδώ και τρεις δεκαετίες, με τα ύψη του χιονιού να ξεπερνούν ακόμα και τα τέσσερα θέματα, και να «θάβουν» ακόμα κι ολόκληρες γειτονιές.

Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε συναγερμό, καθώς έχουν κλείσει σχολεία και επιχειρήσεις και οι περισσότεροι αναγκάζονται να εργαστούν με τηλεργασία.

Οι Αρχές κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι και τις γύρω περιοχές, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από όγκους χιονιού που έπεφτε από στέγες.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr