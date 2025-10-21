Ξεχάστε το κολύμπι και το Pilates: Η άσκηση-έκπληξη που παρατείνει τη ζωή μετά τα 70

Ξεχάστε τις ήπιες ασκήσεις: η επιστήμη δείχνει ότι το μυστικό της μακροζωίας μετά τα 70 κρύβεται σε κάτι πιο δυναμικό απ’ ό,τι φαντάζεστε.

Καθώς μεγαλώνουμε, είναι σημαντικό να παραμένουμε δραστήριοι και υγιείς, ώστε το σώμα μας να λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και να διατηρούμε την ανεξαρτησία μας για περισσότερα χρόνια. Όσον αφορά την καλύτερη μορφή άσκησης, η επιστήμη δεν έχει απόλυτη ομοφωνία, αλλά υπάρχει συμφωνία πως οποιαδήποτε μορφή άσκησης είναι καλύτερη από το τίποτα. Έτσι, το πιο σημαντικό είναι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και να το διατηρήσετε.

Ωστόσο, σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες μελέτες για τη φυσική κατάσταση και τη μακροζωία, η προπόνηση HIIT είναι το «μυστικό» για τη βελτίωση της συνολικής φυσικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής καθώς μεγαλώνουμε. Η νορβηγική μελέτη Generation 100 παρακολούθησε περισσότερους από 1.500 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 70 έως 77 ετών για πέντε χρόνια. Στόχος ήταν να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της άσκησης και οι διαφορές ανάμεσα στη μέτρια και την υψηλής έντασης άσκηση σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο ιατρικό περιοδικό The BMJ.

